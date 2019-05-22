تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-23 10:37:41 وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية |  2019-05-23 09:46:04 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 |  2019-05-23 09:47:50 دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه |  2019-05-23 09:43:51 الشخير يرتبط بمرض خبيث لدى النساء! |  2019-05-23 09:42:17 منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة |  2019-05-23 09:36:32 الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد |  2019-05-23 09:35:25 الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا |  2019-05-23 09:33:43 كوكا كولا تُعلن عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية شهر رمضان |  2019-05-23 09:32:54 عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال |  2019-05-23 09:31:53 بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين |  2019-05-23 06:23:25 الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل |  2019-05-23 06:20:32 روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي |  2019-05-23 01:32:05 اطلاق نار على فرع بنك في سخنين |  2019-05-22 23:35:55 نجم يوفنتوس يزيد التكهنات حول التعاقد مع جوارديولا |  2019-05-22 23:37:14 انقلاب سيارة على الشارع الرئيسي في سخنين |

الرئيسية | فلسطين



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

7 حرائق في مستوطنات "الغلاف" بسبب بالونات حارقة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت مصادر عبرية، اليوم الأربعاء، أن عددا من الحرائق اندلعت اليوم في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، بفعل بالونات حارقة أطلقها فلسطينون من القطاع.


وذكرت المصادر أن سبع حرائق اندلعت منذ صباح اليوم في مناطق مفتوحة داخل المجلس الإقليمي أشكول، مشيرة إلى أن طواقم الإطفاء تعمل على إخماد الحرائق التي اندلعت بفعل البالونات الحارقة.
7 حرائق في مستوطنات "الغلاف" بسبب بالونات حارقة




كلمات متعلقة

7, حرائق, في, مستوطنات, "الغلاف", بسبب, بالونات, حارقة,

تابعونــا

مجلس الأمن يناقش آخر التطورات بشأن قضية فلسطين مجلس الأمن يناقش آخر التطورات بشأن قضية فلسطين 2019-05-22 | 23:27:53

بحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء برئاسة إندونيسيا التطورات في...

مصادرة ملايين البالونات التي كانت في طريقها لغزة مصادرة ملايين البالونات التي كانت في طريقها لغزة 2019-05-22 | 20:55:50

أعلنت سلطة المعابر الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن مصادرة ملايين البالونات...

فتح: الجهود المصرية الخاصة بالمصالحة مستمرة فتح: الجهود المصرية الخاصة بالمصالحة مستمرة 2019-05-19 | 20:34:48

قال القيادي في حركة فتح عزام الاحمد ان مصر ابلغته بانها مستمرة في رعاية ملف...

غضب عارم بعد اقتحام المسجد الاقصى واخلاءه من المصلين غضب عارم بعد اقتحام المسجد الاقصى واخلاءه من المصلين 2019-05-19 | 07:00:19

افادت مصادر اعلامية فلسطينية :"اقتحمت قوات الشرطة الاسرائيلية مساء السبت المسجد...

اسرائيل: حماس اطلقت 3 صواريخ باتجاه البحر اسرائيل: حماس اطلقت 3 صواريخ باتجاه البحر 2019-05-18 | 14:18:47

قالت المصارد الاسرائيلية إن حركة حماس أطلقت صباح اليوم السبت، 3 صواريخ من شمال...

47 إصابة في المظاهرات شرقي قطاع غزة 47 إصابة في المظاهرات شرقي قطاع غزة 2019-05-15 | 17:28:12

افادت مصادر فلسطينية :" اصيب 47 مواطنا بجروح مختلفة من قبل قوات الجيش الاسرائيلي...

اخلاء المسجد الأقصى من المصلين لليوم الثاني اخلاء المسجد الأقصى من المصلين لليوم الثاني 2019-05-13 | 00:01:39

قالت مصادر فلسطينية أن قوات من الشرطة الاسرائيلية أخلت المسجد الأقصى المبارك من...

الأسيران عويوي والحروب يواصلان إضرابهما لليوم الـ40 الأسيران عويوي والحروب يواصلان إضرابهما لليوم الـ40 2019-05-12 | 14:21:16

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، أن الأسيران عودة الحروب وحسن...

بدء تطبيق بعض بنود التهدئة بين إسرائيل وحماس بدء تطبيق بعض بنود التهدئة بين إسرائيل وحماس 2019-05-11 | 20:27:46

ذكرت صحيفة الأيام الفلسطينية ان إسرائيل تعهدت بتوسيع مساحة الصيد البحري الى خمسة...

فلسطين وسوريا تبحثان آخر المستجدات فلسطين وسوريا تبحثان آخر المستجدات 2019-05-09 | 19:33:25

التقى بلال قاسم نائب رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط وعضو المجلس...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الشيخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة الاسلامية التحقيق حظر الشق أبو سبيت الاطرش اهالي طلاب مظاهرة شعارات النقب اغلاق الشارع المؤدي المدرسة مصرع مسن بيت جن حادث دهس تعرض اصيب شرطة اسعاف مصرع الشيخ توفيق احمد قبلان مسيرة عيد الفطر مشاركة واسعة مدينة طمرة الالاف مدينة اهالي تكبيرات عامل اصابة ام الفحم سقط سقوط تخريج 3 أطباء جدد مدينة عرابة احتفال جامعة بوخارست رومانيا اضاءة شجرة الميلاد سخنين مسيرة كشفية اجواء احتفالية عيد الدكتور إياد جهشان مدير قسم النساء في المستشفى الفرنسيالرينة أمطار كهرباء انهيار انفجار شركة كهرباء اعمدة عواصف اهالي قرية مصرع عامل عربي انهيار حائط ورشة بناء بني براك تل ابيب اسلامية الحركة الشمالية عرابة اخراج القانون حظر مؤسساتها قرية الكلية الاكاديمية للتربية حيفا تكريم المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت كمال زكي المحامي لقاء أرسلان محمد ابو خاطر وفاة طفل كفرقرع كفر مندا جثة محروقة العثور الشرطة مكب نفايات بلدة قرية الشرطة مسجاف انهيار سقالة ورشة بناء حيفا مدينة عامل علق تحتها اصابة نقل المستشفى الاسعاف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com