أعلنت مصادر عبرية، اليوم الأربعاء، أن عددا من الحرائق اندلعت اليوم في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، بفعل بالونات حارقة أطلقها فلسطينون من القطاع.

وذكرت المصادر أن سبع حرائق اندلعت منذ صباح اليوم في مناطق مفتوحة داخل المجلس الإقليمي أشكول، مشيرة إلى أن طواقم الإطفاء تعمل على إخماد الحرائق التي اندلعت بفعل البالونات الحارقة.