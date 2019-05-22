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الناصرة:دوري رمضان في المراكز الدائرة



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بمناسبة شهر رمضان الفضيل أقيم دوري رمضان لصفوف الابتدائية الإعدادية والثانوية في مركز القلعة الجماهيري وابن سينا وبرنامج مشترك بين ابن عامر وبير الأمير تحت شعار "رمضان الناصرة يجمعنا على المحبة" .


وهدف من الدوري تعزيز الروابط الاجتماعية وأواصر المحبة بين المشاركين في هذا الشهر الفضيل شهر الخير والألفة. 

سيتم تتويج الفرق الفائرة وتصنيف الألقاب في احتفال وسيتخلله فقرات فنية.




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