كندة, علوش, تعرض, فستان, زفافها, للبيع, .., صور,

في خطوة مفاجئة، قررت الفنانة السورية كندة علوس التخلي عن فستان زفافها، وعرضته للبيع، وذلك لغرض خيري.

كندة نشرت صوراً لها بالفستان الذي ارتدته في حفل زفافها الأول إلى الفنان المصري عمرو يوسف، والذي اقيم في أحد فنادق القاهرة، وحمل توقيع المصمم اللبناني حسن إدريس، وكتبت معلقة عليها: «يمكن صعب نفرط بالأشياء الي مرتبطة عنا بذكريات جميلة وغالية وخصوصي فستان العرس بس اذا كان في ناس رح تستفيد من تمنو فحيصير لهالذكرى معنى أقيم».مضيفة: «فستان زفافي الي كان بتوقيع المصمم المبدع حسن إدريس، معروض حالياً للبيع عند Weaving Grace لأي حدا مهتم بانو يشتريه.. ورح اتبرع بسعرو لأكتر من جهة خيرية وهالشي حيكون بعلم الشخص الي حيشتريه».فانز ومتابعو كندة انقسكندموا لفريقين، ما بين مثني على قرار كندة، معتبرين قرارها خطوة جريئة لا تستطيع أي امرأة أخذها إلا بصعوبة نظراً لاعتزار أي سيدة بفستان زفافها، وفريق آخر ضد فكرة التخلي عن واحدة من أفضل ذكريات أي سيدة في حياتها، وهي فستان زفافها، وفضل أصحاب هذا الرأي لو تبرعت الفنانة بقطعة مجوهرات أو أي شئ ثمين آخر.يُذكر أن كندة علوش ارتدت فستان زفاف آخر في حفل اقيم بفندق كاتاراكت بأسوان، وحضره باقة من ألمع نجوم الوطن العربي.من ناحية أخرى، كان فيلم «الأصليين» آخر أعمال كندة السينمائية، وقد شاركت في بطولته أمام منة شلبي، خالد الصاوي، ماجد الكدواني، محمد ممدوح، وغيرهم، والعمل من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، بينما كان مسلسل «حجر جهنم» آخر أعمال كندة علوش، والذي شاركها بطولته إياد نصار، وأروى جودة، وشيرين رضا، وهو من تأليف هالة الزغندي، وإخراج حاتم علي وخالد الحجر، حيث أنها دخلت في أجازة طويلة بعد انجابها لمولودتها الأولى “حياة” نوفمبر الماضي.