دي, ليخت, يفضل, اللعب, مع, دي, يونغ,

أبدى قائد فريق أياكس أمستردام الهولندي، ماتيس دي ليخت، رغبته في مواصلة اللعب في نفس الفريق الذي سيلعب فيه زميله، فرينكي دي يونغ، لاعب الوسط الذي تعاقد معه برشلونة وسينتقل لصفوفه مع نهاية الموسم.

وحصل دي ليخت أمس الإثنين على جائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الهولندي، بعدما قاد فريقه لتتويج بلقب الدوري المحلي.وكشف اللاعب صاحب الـ19 ربيعاً أنه صوت في الجائزة لزميله دي يونغ، الذي حصل على المركز الثالث.وعن مستقبله وإمكانية مواصلته اللعب مع دي يونغ، قال قلب دفاع أياكس في تصريحات نشرتها الثلاثاء صحيفة سبورت الرياضية: "أعتقد أنه دي يونغ قدم موسماً كبيراً، يستحق التعاقد مع برشلونة.. اللعب هناك؟ سيكون من الجيد اللعب مع فرينكي في فريق، لكني لا أعلم إذا كان هذا سيحدث في هذا التوقيت".ويسعى برشلونة لتعزيز خط دفاعه بضم دي ليخت، رغم صعوبة المهمة مع ارتفاع سعره وتنافس عدة أندية أوروبية كبرى على ضمه.