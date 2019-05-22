تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-23 10:37:41 وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية |  2019-05-23 09:46:04 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 |  2019-05-23 09:47:50 دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه |  2019-05-23 09:43:51 الشخير يرتبط بمرض خبيث لدى النساء! |  2019-05-23 09:42:17 منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة |  2019-05-23 09:36:32 الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد |  2019-05-23 09:35:25 الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا |  2019-05-23 09:33:43 كوكا كولا تُعلن عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية شهر رمضان |  2019-05-23 09:32:54 عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال |  2019-05-23 09:31:53 بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين |  2019-05-23 06:23:25 الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل |  2019-05-23 06:20:32 روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي |  2019-05-23 01:32:05 اطلاق نار على فرع بنك في سخنين |  2019-05-22 23:35:55 نجم يوفنتوس يزيد التكهنات حول التعاقد مع جوارديولا |  2019-05-22 23:37:14 انقلاب سيارة على الشارع الرئيسي في سخنين |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

صورة لليلى خالد تثير الجدل في جامعة امريكية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكرت القناة العبرية السابعة، أن جامعة "سان دييغو" الامريكية، اعتذرت عن نشرها صورة للفلسطينية ليلى خالد في النشرة الأسبوعية التي وزعتها على عشرات الآلاف من طلابها.



وتضمنت النشرة التي وزعتها الجامعة على الطلاب، صورة لليلي خالد وهي تحمل بندقية وكتب بجانبها شعار "من النهر إلى البحر.. ستكون فلسطين حرة".


ولفتت القناة العبرية السابعة أن اعتذار الجامعة صدر بعد شكاوى تقدم بها طلاب ونشطاء يهود وأمريكيين.


ليلى خالد مقاتلة فلسطينية ، وهي من مواليد مدينة حيفا شمال فلسطين العام 1944 وعضوة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وتعتبر أول امرأة تقوم بخطف طائرة، في أغسطس 1969 حيث قامت بخطف طائرة شركة العال الإسرائيلية وتحويل مسارها إلى سورية، بهدف إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين.


وبعد فترة قامت خالد بخطف طائرة TWA الأمريكية التي هبطت في لندن وألقي القبض عليها وأفرج عنها بعد ذلك وتعيش الآن في الأردن مع زوجها ولديها، وهي حاليا عضو في المجلس الوطني الفلسطيني.




كلمات متعلقة

صورة, لليلى, خالد, تثير, الجدل, في, جامعة, امريكية,

تابعونــا

أسترالي يعثر على قطعة ذهب خالص وزنها 1.4 كيلوغرام أسترالي يعثر على قطعة ذهب خالص وزنها 1.4 كيلوغرام 2019-05-22 | 14:55:57

عثر رجل أسترالي من هواة البحث عن المعادن النفيسة على قطعة ذهب خالص وزنها 1.4 كلغم...

واتسآب يمنع حفظ الصور الشخصية ومشاركتها واتسآب يمنع حفظ الصور الشخصية ومشاركتها 2019-05-22 | 13:30:29

كشف موقع ZeeBusiness عن منع موقع ”واتسآب” حفظ الصور الشخصية للأصدقاء او مشاركتها عبر...

ضربة لـ"إنستغرام".. معلومات 50 مليون مستخدم "على الملأ" ضربة لـ"إنستغرام".. معلومات 50 مليون مستخدم "على الملأ" 2019-05-22 | 11:38:35

كشف خبير في الأمن المعلوماتي، ثغرة أمنية تتيح الوصول إلى قاعدة ضخمة من البيانات...

هل تعلمون كم تقتل الثعابين من البشر سنوياً؟ هل تعلمون كم تقتل الثعابين من البشر سنوياً؟ 2019-05-22 | 10:39:44

قال فيليب برايس المتخصص في علم لدغ الثعابين في صندوق ويلكام إن عضات الثعابين...

كلب يهاجم نمرا في تصرف مناف لقوانين الطبيعة! فيديو كلب يهاجم نمرا في تصرف مناف لقوانين الطبيعة! فيديو 2019-05-22 | 08:43:43

انتشر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة غير مسبوقة في عالم الحيوانات، أقدم فيها كلب على...

صفعة أخرى لهواوي أقوى من ضربة غوغل صفعة أخرى لهواوي أقوى من ضربة غوغل 2019-05-21 | 21:04:30

يتعدى القلق الذي ينتاب شركة هواوي منذ إدراجها على القائمة السوداء للتجارة في...

النقاب يجبر طبيبا على الاستقالة النقاب يجبر طبيبا على الاستقالة 2019-05-21 | 09:01:35

اضطر الطبيب البريطاني كيت ولفيرسون إلى تقديم استقالته لاتهامه بإظهار التمييز...

تعرفوا على أكثر وأقل البلدان حبا للنوم تعرفوا على أكثر وأقل البلدان حبا للنوم 2019-05-21 | 08:42:19

حددت معطيات Sleep Cycle ، أحد التطبيقات المستخدمة لتسجيل عدد ساعات النوم، الدول التي...

"McLaren" تفرح عشاق السيارات الرياضية بمركبة جديدة "McLaren" تفرح عشاق السيارات الرياضية بمركبة جديدة 2019-05-20 | 14:55:11

استعرضت شركة "McLaren" سيارة "GT" الجديدة، التي صنفت كواحدة من أفضل السيارات الرياضية...

أمريكا - جريمة غير مسبوقة.. قتل شابة وسرقة جنينها حيا ! أمريكا - جريمة غير مسبوقة.. قتل شابة وسرقة جنينها حيا ! 2019-05-20 | 13:10:54

ذكرت مصادر أمريكية أن شابة حامل قتلت من قبل ثلاثة أشخاص مجهولين، ثم قاموا بعملية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تسرب مادة سامة بناية مبنى جلوبوس في لواء الجنوب منطقة اخلاء المبنى طواقم اطفاء انقاذ مصطفى عبد يوسف قويدر تشييع النقب الجنوب أب ابنه حادث طرق مروع ضحايا اعتقال مشتبهين اسلحة ضبط ذخيرة حملة الشرطة لواء الشمال كفر كنا الناصرة الشبلي المغار اوامر هدم 4 بيوت مشاركة واسعة قرية مظاهرة حاشدة 16 مشتبها القدس مقدسيا المسجد الاقصى مواجهات اعتقال شبان الشرطةالناصرة حرق اطارات اغلاق شارع البيج فاشن استنفار الشرطة اصابة فتى كفر مندا تعرض دهس حادث مستشفى رمبام اصابات اعتقالات بير هداج شرطة قوات خاصة اهالي النقب مسيرة عيد الفطر المبارك شفاعمرو مشاركة واسعة امطار الخميس الثلاثاء عواصف التحذير من سيول فيضانات مياه الارصاد الجوية حالة الطقسجامعة النجاح كلية الطب الطلاب يكرمون البروفيسور سليم حاج يحى انجازاته عميد محمد اسعد صالح سليمان المرحوم تشييع جثمانه مثواه الاخير اشكلون امطار تغمر شوارع انهيار شارع غرق سيارات انقاذ عالقون شرطة انقطاع الكهرباء ارجاء مختلفة من البلاد خلل شركة عطل تقوم الشركة الطبيب مهنا نضال دكتور تعيين مستشفى ايخيلوف رئيسا لوحدة أمراض الرقبة الرأس مرضى السرطان ام الفحم مدينة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com