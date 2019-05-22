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واتسآب يمنع حفظ الصور الشخصية ومشاركتها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف موقع ZeeBusiness عن منع موقع ”واتسآب” حفظ الصور الشخصية للأصدقاء او مشاركتها عبر منصات التواصل الإجتماعي خلال الأيام القليلة المقبلة .



وأوضح الموقع ان هذه الخطوة ستكون عبر إزالة خيار حفظ الصور التعريفية الخاصة بك profile photo والمشاركة.

 واوضح الموقع ان هذه الخاصية سيتم تطبيقها على لأجهزة العاملة بنظام “آندرويد “اولاً ثم 1so.


وكان “واتسآب ” يطرح خيار المشاركة عندفتح الملف الشخصي كما كان يوفر خيار حفظ الصورة مباشرة او مشاركتها.




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