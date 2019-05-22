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إليسا تطمئن محبيها وتنفي خضوعها لعملية جراحية جديدة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكدت الفنانة اليسا دخولها احدى المستشفيات في بيروت لاستكمال العلاج بسبب مضاعفات العمليات على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت مطمئنة محبيها بعد ان انتشرت اخبار كاذبة تفيد انها خضعت لعملية جراحية: أنا بخير. لا أجري عملية جراحية، إنما مجرد علاج عادي ليدي بسبب مضاعفات العمليات. لا داعي للقلق ولا للأخبار الخاطئة. بحبكن.




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