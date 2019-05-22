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دي خيا يجبر مانشستر يونايتد على الخيار الصعب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يتجه مانشستر يونايتد الإنجليزي، للموافقة على بيع حارسه الإسباني ديفيد دي خيا، بعدما رفض العرض النهائي لتجديد تعاقده.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزي، فإن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي تخطط لضم دي خيا هذا الصيف مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.


ورفض دي خيا آخر العروض المقدمة من مانشستر يونايتد لتمديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، إلا أنه رفض وأصر على الرحيل من أولد ترافورد بنهاية عقده.


ويدرس مانشستر يونايتد الموافقة على بيع دي خيا في الصيف المقبل، بدل من الانتظار حتى نهاية الموسم الجديد ورحيله مجانًا.


ويستعد سان جيرمان لدفع الراتب المطلوب لدي خيا، والذي يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.




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