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أهالي اللد يتصدون لمحاولات إسكات صوت الأذان خلال رمضان



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تصدى العديد من أهالي مدينة اللد ، لمحاولات  إسكات صوت الأذان في مساجد المدنية خلال شهر رمضان، وذلك بطلب من المجموعات الاستيطانية  التي تنشط بدعم من البلدية.



ومع تجدد الدعوات لإسكات صوت الأذان في مساجد اللد، شارك العشرات من الأهالي بوقفة احتجاجية أكدوا خلالها رفضهم وتصديهم لأي محاولات للمساس بالمساجد والمقدسات.


وأعرب العديد من المواطنين عن امتعاضهم وسخطهم من محاولات إسكات صوت الأذان، وأكدوا عدم السماح لأي كان مجرد محاولات المساس بالشعائر الدينية.







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