كشف خبير في الأمن المعلوماتي، ثغرة أمنية تتيح الوصول إلى قاعدة ضخمة من البيانات والمعلومات الشخصية، التي تخص عشرات الملايين من الحسابات لمشاهير ومؤثري منصة "إنستغرام" المملوكة لشركة "فيسبوك".

وحسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطاني، فإن قاعدة البيانات غير المحمية بالشكل المطلوب، تحتوي على معلومات الاتصال بنحو 50 مليونا من المدونين والمؤثرين والمشاهير والماركات العالمية.وتشمل هذه القائمة المخزنة على خدمة "أمازون" وجرى تركها دون كلمة مرور، بيانات شخصية مثل أرقام الهواتف وعنوان البريد الإلكتروني.وقام الخبير الرقمي أنوراغ سن، إنه أرسل تنبيها إلى منصة "إنستغرام" حتى تجد حلا للقائمة الطويلة التي تضم أرقام المشاهير، لا سيما أن مثل هذه الشخصيات قد تتعرض لإزعاج كبير إذا أصبحت معلوماتهم في متناول الجميع.