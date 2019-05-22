اصابة, طفل, (8, سنوات), من, زلفة, جراء, انفجار, مفرقعات, بيده,

اصيب طفل (8 سنوات) من قرية زلفة جراء انفجار مفرقعات في يده في مدينة ام الفحم ووصفت الحروق من الدرجة الثالثة، تم نقله الى مستشفى هعيمق في العفولة.

وفي حديث مع والدة الطفل قالت:" ابني اخذ مني مبلغا من المال لشراء بعض الحلويات الا اني تفاجأت انه اشترى مفرقعات واصيب منها وتم نقله الى المستشفى"واضافت:" اتوجه لاصحاب المحلات بان لا يقوموا ببيع المفرقعات ومسدسات (الخرز)، انتم لا تعلمون ماذا يحدث للاهل عند اصابة ابنهم او لما يصيبهم اعاقة دائمة، اتقوا الله"