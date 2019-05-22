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ترامب يرشّح امرأة لتولي قيادة القوات الجوية الأميركية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترشيح باربرا باريت السفيرة السابقة وامرأة الأعمال من أريزونا لتولي قيادة القوات الجوية الأميركية.



وشغلت باربرا البالغة 68 عاما منصب سفيرة واشنطن لدى فنلندا بين عامي 2008 و2009 في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، كما ترأست مركز "إيروسبايس كوربوريشن" لأبحاث الطيران حتى عام 2017.


وكتب ترامب على تويتر إنها "سوف تكون وزيرة ممتازة".


وباريت المحامية السابقة وطيارة الاختبار هي أيضا عضو مجلس إدارة في "مؤسسة راند" التي توفّر الأبحاث والتحليلات للقوات المسلحة الأميركية.




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