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أنقرة ردا على مهلة واشنطن: صفقة "إس-400" قد تمت ولن نتراجع



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



جدد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، التأكيد على أن صفقة شراء منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400" قد تمت، وذلك ردا على إمهال واشنطن أنقرة أسبوعين للتخلي عن شراء هذه المنظومة.



وقال في تصريح صحفي: "وقعنا الاتفاقية مع روسيا، ولدينا علاقات ممتازة، ونقول: صفقة إس-400 تمت".


وأكد خلوصي أن تركيا أرسلت عسكريين إلى روسيا للتدرب على استعمال منظومة "إس-400"، مشيرا إلى أن التدريبات قد بدأت.


كذلك أكدت أنقرة في وقت سابق، أنها لن تتراجع على صفقة "إس- 400"، وأنها ستتسلم الدفعة الأولى من هذه المنظومة في شهر يوليو المقبل.




وتطالب الولايات المتحدة تركيا باستمرار بالتخلي عن شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، وتهدد بحرمان أنقرة من الحصول على المقاتلة "إف-35".


وأمهلت واشنطن أنقرة فترة لا تتجاوز أسبوعين، كي تتخلى عن شراء منظومات "إس-400" الروسية، وفق ما أوردت قناة CNBC نقلا عن مصادر في وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء.




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