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لأول مرة في بولندا.. حامل تنجب 6 توائم!



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في حالة هي الأولى من نوعها في بولندا، أنجبت امرأة  6 توائم، في مستشفى كراكوف الجامعي جنوبي البلاد في 20 مايو الجاري.



وذكر موقع "Onet Wiadomości"، أن الأطباء قرروا إجراء عملية قيصرية للمرأة الحامل وهي في أسبوعها الـ 29. وولدت البولونية 6 توائم، 4 إناث وذكرين يزن كل منهم حوالي الكيلوغرام.


وتم وضع الأطفال الستة في حاضنات خاصة لرعاية الأطفال الخدج، ووفقا للموقع الإخباري، فإن وضع الأم الصحي جيد جدا.


وأشارت المتحدثة باسم المستشفى، ماريا فودكوفسكا، إلى أن هذه "أول حالة لولادة 6 أطفال في بولندا".


وتعد ولادة 6 توائم من الحالات النادرة جدا في العالم، حيث تحدث مرة من بين 4,7 مليار حالة ولادة




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