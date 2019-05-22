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جاريث بيل يربك خطط زيدان في الموسم الجديد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يبدو أن النجم الويلزي جاريث بيل، غير مستعد لمغادرة نادي ريال مدريد في الصيف المقبل، حسب ما يخطط له المدير الفني زين الدين زيدان بالتنسيق مع الرئيس فلورنتينو بيريز.



وحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن بيل، لم يودع زملاءه بعد نهاية مباراة الفريق الأخيرة مع بيتيس، على العكس من زميله حارس المرمى كيلور نافاس، الذي حرص على وداع جميع رفقاء الدرب، قبل بدء إجازة الفريق، نظرا لخروجه من حسابات زيدان في الموسم المقبل.


وبينت الصحيفة، أن عدم وداع بيل لزملائه، ينطلق من ثقته بالعودة مجددا إلى قلعة الملكي الموسم المقبل، خاصة وأنه مرتاح للحياة في مدينة مدريد، والتي تفضلها أيضا أسرته، وبأنه غير مستعد للانتقال لمدينة أخرى قريبا.


ويعد راتب بيل الكبير الذي يصل إلى  17 مليون يورو سنويا، أكبر عوائق رحيل النجم الويلزي، الذي يرتبط بعقد يمتد حتى عام 2022 مع الريال، ويحاول وكيل أعماله جوناثان بارنيت إقناع النادي بضرورة بقائه وعدم رحيله.


وحاول بيل تفسير ابتسامته العريضة التي رصدتها الكاميرات، رغم خسارة فريقه أمام سوسيداد، في ختام مشوار الليجا، مشيرا إلى أنه كان يتمنى المشاركة ولو لدقائق في المباراة، لتوجيه التحية للجماهير في ختام الموسم، لكن زيدان لم يمنحه هذه الفرصة، واعتبر الأمر بمثابة الأمر الطريف الذي ضحك عليه مع زميله توني كروس.


وتوقعت الصحيفة أن يكون إصرار بيل ووكيل أعماله على عدم الالتفات لطلبات ريال مدريد في البحث عن ناد آخر يتحمل راتبه الضخم، مع الاستعداد للتضحية بجانب من قيمة الانتقال والتفاوض على مبلغ يصل إلى 60 مليون يورو بدلا من 100 مليون كان النادي قد حددها ثمنا لصفقة الانتقال، سيربك خطط زين الدين زيدان، الذي يبحث عن لاعب بديل لجاريث بيل.




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