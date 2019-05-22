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أعراض وجود الحصى في الكلى



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن أطباء مستشفى مايو الأمريكي، بأن أولى العلامات التي تشير إلى تكون الحصى في الكلى قد تظهر على شكل آلام متقطعة، كما يتغير لون البول ورائحته.



ويقول الدكتور ديفيد باترسون من المستشفى، "تسبب الحصى في الكلى مع مرور الوقت آلاما شديدة. ولكن عند تشخيصها مبكرا يمكن تجنب ذلك بسهولة"، بحسب "ميديك فوروم".


والألم- وفقا لباترسون، أولى علامات وجود الحصى عندما تبدأ بالتحرك، حيث يمكن أن تصل إلى المثانة عبر الحالوب. ويشعر المريض نتيجة هذا التحرك بآلام متقطعة في الخصر والظهر وأسفل البطن.


وأيضا الانزعاج أثناء التبول- حيث تتكرر الرغبة بالتبول عند وجود الحصى في الكلى، وحينها يشعر الشخص بألم وانزعاج من التبول.


وكذلك تغير البول- نتيجة وجود الحصى في الكلى تصبح رائحة البول مقرفة، كما يتغير لونه ليصبح ورديا أو بنيا.


وأخيرا الغثيان والتقيؤ والقشعريرة- ينصح أطباء مستشفى مايو، بضرورة مراجعة الطبيب عند ظهور هذه الأعراض فورا، إذا لم يتوقف الألم عند تغيير وضعية الجسم.


يشير الأطباء إلى أن احتمال تكون الحصى في الكلى يزداد عندما يحتوي النظام الغذائي للشخص على كمية كبيرة من البروتينات والصوديوم (الملح) والسكر. كما يساعد على تكون الحصى الجفاف (قلة شرب الماء) والوزن الزائد والعامل الوراثي.




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