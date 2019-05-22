خمس, طرق, مختلفة, لحشوة, القطايف, في, رمضان,

تعد القطايف من أجمل الحلويات الشرقية التي تشتهر في مصر والبلدان العربية ويكثر تناولها في شهر رمضان، فهي من أشهى الحلويات التي يعشقها الكبار والصغار. فإن كنت من عشاق القطايف، وترغبين في معرفة طرق مختلفة لحشوها، اقرأي الآتي:حشوة القطايف بالمكسرات:ما رأيك في حشو القطايف بالمكسرات المختلفة، قليل من الفستق واللوز أو البندق سيجعل القطايف أكثر من رائعة.طريقة عمل القطايف - حشوة القطايف - قطايف رمضان - طريقة عمل القطايف بالمكسراتحشوة القطايف بالقشطة:القشطة لها مذاق مختلف ومميز، خاصة إذا تم إضافة حبات المشمش الجاف إليها.طريقة عمل القطايف - حشوة القطايف - قطايف رمضان - طريقة عمل القطايف بالقشطةحشوة القطايف بالنوتيلا:هناك طريقتين للتمتع بالقطايف المحشوة بالنوتيلا، فإما أن تقومي بحشوها من الداخل أو يمكنك استخدام النوتيلا في تزيينها بعد حشوها بالمكسرات على سبيل المثال.طريقة عمل القطايف - حشوة القطايف - قطايف رمضان - طريقة عمل القطايف بالنوتيلاحشوة القطايف بالجبنة:لعشاق الجبن، هل جربتي من قبل حشو القطايف بالجبن الأبيض، مع تزيينها بقليل من الشربات؟ إنها ستكون مختلفة خاصة إذا تناولتي معها أي نوع من الفاكهة المفضلة لديك.طريقة عمل القطايف - حشوة القطايف - قطايف رمضان - طريقة عمل القطايف بالجبنةحشوة القطايف بالسوداني:لمحبي السوداني بشكل خاص، بالتأكيد ستتمتعون بمذاق شهي للغاية مع حشو القطايف بالسوداني وخاصة إن كانت مقرمشة.طريقة عمل القطايف - حشوة القطايف - قطايف رمضان - طريقة عمل القطايف بحشو السوداني