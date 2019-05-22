لا شكّ ان الممثل الحقيقي يلعب كل الأدوار في اعماله مهما كانت مقاماتها، ومن خلالها يمكنه الوصول الى النجومية، فأثناء مشاهدتنا احدى حلقات مسلسل ​بروفا​ للممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ لفتنا مشهد جمعها بطالباتها الذين تدرّسهنّ التمثيل في المسلسل.

فإحدى الطالبات لم يعجبها الدور الذي اعطته ماغي لها، لترد ماغي: "لا تريدين ان تصبحين نجمة؟" لتجيب الطالبة: "نعم لكن انا اجعل احدا يكتب لي الذي اريده"، فهنا تجيب ماغي: "لو عرض عليك دور خادمة ماذا تفعلين؟" فتقول الفتاة: "من المؤكّد لا أقدّمه"، فاستشهدت ماغي حينها بالنجمة العالمية ​ميريل ستريب​ انها لعبت دور خادمة، ومن ثم قالت ان النجمة ​هيفا وهبي​ ايضا قد جسّدت دور خادمة، وهنا تقصد ماغي عن دورها في كليب اغنيتها القديمة "يا حياة قلبي".