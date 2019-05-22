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زوجة راموس بكامل اناقتها في فستان جميل



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نشرت ​بيلار روبيو​ زوجة قائد فريق ​ريال مدريد​ الاسباني، المدافع الدولي ​سيرجيو راموس​ صورة لها بفستان جميل ومثير وهي واقفة امام  السياج المعدني، على صفحتها الرسمية الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي"انستغرام"




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