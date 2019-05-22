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بقع الأظافر البيضاء تخفي علامات خطر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يفسر الكثيرون وجود البقع البيضاء على الأظافر بأنها علامات نقص الكالسيوم في الجسم، ما يدفعهم إلى شرب المزيد من الحليب، وهذا ما يجعل البعض يعرف هذه العلامة باسم "بقع الحليب".



لكن النقاط البيضاء على الأظافر، المعروفة علميا باسم "punctate leukonychia"، ليست "شريرة" وهي تعني في الواقع شيئا مختلفا تماما عن الكالسيوم.


وتظهر البقع البيضاء ببساطة بسبب وجود بعض الصدمات على الظفر، ليس فقط عن طريق إغلاق باب على أظافرك، على سبيل المثال، وإنما حتى بالنقر المتواصل فوق الأظافر بشكل خفيف، وغيرها من الحركات البسيطة التي قد تترك أثرا أبيض اللون على الأظافر.


وتتشكل البقع البيضاء الصغيرة عن قاعدة "فراش الظفر" (تقع تحت الظفر وتظهر سلسلة من الحواف الطولانية)، حيث تنمو تدريجيا قبل أن تطفو على السطح، بحلول الوقت الذي تلاحظ فيه وجودها، وربما تكون حينها نسيت ما سبب لك صدمات في أظافرك.


ومع ذلك، قد تخبرك النقاط البيضاء بشيء آخر غير الصدمات، حيث أنها لا تعني نقص الكالسيوم، لكنها ربما تشير إلى نقص الزنك، ما يتطلب تناول أطعمة مثل السبانخ ولحوم البقر والبذور وغيرها.


وفي الحالات الأسوأ، قد تكشف العلامات البيضاء عن الإصابة بالملاريا أو مرض هودجكين (وهو نوع من السرطان ينشأ في خلايا الجهاز المناعي، تحديدا في خلايا الدم البيضاء المصممة لمحاربة العدوى وحماية الجسم من الأمراض)، أو فقر الدم المنجلي، وهذا في الحالات النادرة للغاية، ولا ينبغي أن تكون مدعاة للقلق، إلا إذا أصبح الظفر بأكمله أبيض.


وإذا لاحظت ذلك يجب زيارة الطبيب على الفور لأنه قد يعني شيئا من أمراض القلب أو السكري




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