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كلب يهاجم نمرا في تصرف مناف لقوانين الطبيعة! فيديو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



انتشر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة غير مسبوقة في عالم الحيوانات، أقدم فيها كلب على مهاجمة نمر صغير مربوط بحبل، لكنه سرعان ما وقع ضحية تصرفه المخالف لقوانين الطبيعة.



ويظهر المقطع كيف كان النمر بداية في موقع الدفاع، محاولا تجنب هجوم الكلب، وتفادي الاشتباك معه في آن واحد. لكن وبعد عناد الكلب على موقفه، تحرك النمر وأطبق بفكيه على الكلب متمكنا منه.


انتشر المقطع سريعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في حين رجح متابعون أن حجم النمر الصغير قد غرر بالكلب وخدعه.




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