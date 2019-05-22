سبارتاك, موسكو, يتكفل, بمصاريف, تركيب, طرف, صناعي, لفتى, عراقي,

كشفت وكالة نوفوستي للأنباء أن المؤسسة الخيرية لنادي سبارتاك موسكو، ستتكفل بمصاريف تركيب طرف صناعي للفتى العراقي، قاسم الكاظمي، بطل صورة "الرغبة في الحياة".

وكاظمي هو بطل صورة "الرغبة في الحياة" والتي فازت بمسابقة أندريه ستينن الدولية التي استحدثتها وكالة "روسيا سيغودينا" الروسية.وفازت صورة "الرغبة في الحياة" للمصور تيسير مهدي (من كربلاء في العراق) بالمركز الأول في فئة الرياضة، في المسابقة المذكورة العام الماضي.وقامت الجهة المنظمة للمسابقة، الوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيغودنيا"، بدعوة الفتى لزيارة روسيا، ولبى قاسم الدعوة ووصل إلى العاصمة الروسية، في 11 مايو الجاري، وقضى أسبوعا تعرف خلاله على معالم العاصمة الروسية الساحرة.وخلال فترة تواجد قاسم في موسكو، احتفل بعيد ميلاده الـ13، في 14 مايو، في ملعب سبارتاك موسكو، كما قام بتنفيذ ركلة بداية مباراة سبارتاك وضيفه أوفا ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الروسي لكرة القدم، وأجرى خلال إقامته في العاصمة الروسية العديد من المقابلات مع أشهر أطباء جراحة الأطفال الذين أكدوا إمكانية عملية تركيب طرف له.ومن المقرر أن يعود قاسم إلى موسكو، في يونيو المقبل، لبدء إجراءات تركيب الطرف الصناعي.