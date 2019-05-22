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حماس: الإصرار على عقد مؤتمر البحرين تورط في صفقة القرن



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أكدت حركة حماس ، أن الفلسطينيين "لم ولن يفوضوا أحداً للتنازل أو المتاجرة بقضيتهم".



وقال سامي أبو زهري القيادي في حركة حماس عبر (تويتر) إن "الاصرار على عقد مؤتمر البحرين رغم الرفض الفلسطيني يشكل تجاوزاً لقرارات قمة تونس وتورطاً في صفقة القرن ومحاولةً لفرض الرؤية الامريكية على الشعب الفلسطيني".


يشار إلى أن البيت الأبيض، أعلن مساء الأحد الماضي، عن عزمه عقد "ورشة عمل" في المنامة في يونيو/حزيران المقبل، بمشاركة وزراء مالية عدة دول في الشرق الأوسط وعدد من رجال الأعمال البارزين في الشرق الأوسط بهدف إنعاش اقتصاد المنطقة.


بدوره، أكد جارد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن خطة السلام " صفقة القرن " ستؤجل حتى إشعار آخر، لافتا إلى أن التركيز الآن على الشق الاقتصادي منها.




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