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اطلاق نار على منزل في ام الفحم واصابة طفلة بشظايا العيارات النارية



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اسفر حادث اطلاق نار على احد المنازل في مدينة أم الفحم عن اضرار جسيمة واصابة طفلة من شظايا الرصاص .


العائلة عبرت عن استيائها العارم من فوضى السلاح واكد افراد العائله:" ما ذنبنا وما ذنب طفلتنا".




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