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ياعلون: نتنياهو يسعى الى تحويل الحكم الى سلطنة تركية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال عضو الكنيست موشه ياعالون من حزب "كاحول لافان": "إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يسعى بهدوء الى تغيير نظام الحكم بغية تحويله الى سلطنة تركية سيكون هو حاكمها". وأضاف في حديث إذاعي أن كل الوسائل باتت صالحة لتهرب نتانياهو من وجه العدالة وأن الكنيست ستتحول في هذا التوجه الى مأوى للجناة.  وأضاف يعلون أن الطريقة التي تم من خلالها تعديل قانون اساس الحكومة الذي يسمح بزيادة عدد الوزراء ونوابهم، تدل على أن نظام الحكم في إسرائيل لم يعد ديمقراطيا. كما انتقد ياعالون تأييد رئيس الوزراء لقانون الحصانة مشيرا الى أن نتانياهو أبدى قبل الانتخابات الاخيرة تحفظه من هذا القانون.  من جانبه تعهد النائب الليكودي ميكي زوهار بذل قصارى جهده لتمرير قانون الحصانة، موضحا انه لا يعني شخصا معينا وان كل مسالة ستكون تحت التدقيق على حدا. وقد قدم النائب زوهار الى سكرتارية الكنيست الليلة الماضية من جديد مشروع القانون لتعديل قانون الحصانة والهادف كما يبدو الى منع اتهام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بقضايا الفساد المنسوبة له.  ولن يسمح مشروع هذا القانون بتقديم لائحة اتهام بحق أي من النواب، الا اذا سحبت لجنة الكنيست الحصانة البرلمانية منه.

ياعلون: نتنياهو يسعى الى تحويل الحكم الى سلطنة تركية




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