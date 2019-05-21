تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-23 10:37:41 وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية |  2019-05-23 09:46:04 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 |  2019-05-23 09:47:50 دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه |  2019-05-23 09:43:51 الشخير يرتبط بمرض خبيث لدى النساء! |  2019-05-23 09:42:17 منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة |  2019-05-23 09:36:32 الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد |  2019-05-23 09:35:25 الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا |  2019-05-23 09:33:43 كوكا كولا تُعلن عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية شهر رمضان |  2019-05-23 09:32:54 عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال |  2019-05-23 09:31:53 بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين |  2019-05-23 06:23:25 الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل |  2019-05-23 06:20:32 روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي |  2019-05-23 01:32:05 اطلاق نار على فرع بنك في سخنين |  2019-05-22 23:35:55 نجم يوفنتوس يزيد التكهنات حول التعاقد مع جوارديولا |  2019-05-22 23:37:14 انقلاب سيارة على الشارع الرئيسي في سخنين |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

إعداديّة عيلوط توزّع طرودًا في حملة رمضان العطاء



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اتّبعت مدرسة عيلوط الإعداديّة تقليدًا سنويًّا رمضانيًّا تقوم بموجبه بجمع الموادّ التموينيّة الحيويّة في شهر رمضان الفضيل،  إذ يعمل على توزيعه طاقم مشتركٌ من المعلّمين والطلّاب من المدرسة الإعداديّة على العائلات ذات المدخول المادّيّ المتدنّي والأُسَر المحتاجة للدعم في قرية عيلوط.


انطلقت الحملة بتوجيهاتٍ من مدير المدرسة المربّي توفيق سليمان، ونجحت خلال أيّامٍ قلائل في جمع موادّ غذائيّة أساسيّة للمطبخ الرمضانيّ كي تسهم في سدّ حاجات العائلات المستورة في أنحاء القرية، وقد قام الطاقم المسؤول عن الحملة وتنفيذها بتعبئة الطرود الغذائيّة في عبوات كرتونيّة واسعة تتّسع لنوعيّات متعدّدة من الموادّ والمستحضرات الغذائيّة اللازمة، التي قام ثلّةٌ من المربّين والمعلّمين بصحبة ممثّلين عن طلّاب المدرسة بتوزيعها في أحياء القرية وفق أولويّة العائلات المحتاجة التي تعدّت إلى ستّين عائلة تقريبًا، حيث حظيت كلٌّ منها بطردٍ واحدٍ تعبيرًا عن تضامن المدرسة الإعداديّة معلّمين وطلّابًا معهم في شهر الخير والعطاء رمضان الكريم، وشعارهم قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)، صدق الله العظيم.




كلمات متعلقة

إعداديّة, عيلوط, توزّع, طرودًا, في, حملة, رمضان, العطاء,

تابعونــا

وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية 2019-05-23 | 10:37:41

فجعت مدينة عرابة بوفاة الشاب توفيق ابراهيم توفيق ياسين 19 عاما بظروف تراجيدية...

اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 2019-05-23 | 09:46:04

اسفر حادث طرق ذاتي وانقلاب سيارة على شارع ٦ قرب وادي عارة بإتجاه الجنوب صباح اليوم...

دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه 2019-05-23 | 09:47:50

ابلغ النجم النصراوي لاعب فريق اشبيلية الاسباني مؤنس دبور ادارة منتخب اسرائيل...

منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة 2019-05-23 | 09:42:17

قدمت منظمة صيادي الأسماك القُطرية التماسًا الى محكمة العدل العليا، تطالب فيها...

الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل 2019-05-23 | 06:23:25

اليوم الخميس تعمق الموجة الحارة التي تؤثر على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة...

اطلاق نار على فرع بنك في سخنين اطلاق نار على فرع بنك في سخنين 2019-05-23 | 01:32:05

أسفر اطلاق نار على فرع بنك في مدينة سخنين بعد منتصف الليلة عن اضرار مادية كبيرة في...

انقلاب سيارة على الشارع الرئيسي في سخنين انقلاب سيارة على الشارع الرئيسي في سخنين 2019-05-22 | 23:37:14

أسفر حادث طرق ذاتي مساء الاربعاء على الشارع الرئيسي في مدينة سخنين عن اصابة شخص...

كتلة الجبهة تلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية‎ كتلة الجبهة تلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية‎ 2019-05-22 | 23:25:37

قامت كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في الكنيست ممثلةً بالنواب أيمن...

اصابة 6 طالبات بالجفاف خلال رحلة في الجليل اصابة 6 طالبات بالجفاف خلال رحلة في الجليل 2019-05-22 | 20:51:06

وصل الى مستشفى الجليل الغربي في مدينة نهاريا 6 طالبات اثر اصابتهن بالجفاف خلال...

أسبوع الممرضة في المركز الطبي باده - بوريا أسبوع الممرضة في المركز الطبي باده - بوريا 2019-05-22 | 19:34:12

أحيا المركز الطبي باده - بوريا طول الأسبوع الماضي بين 12 و 17 أيار/ مايو “أسبوع...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مفرقعات مسدسات خرز العاب خطيرة حملة شرطة ساجور مجد الكروم عصابة اعتقال افراد خاوة أتاوات اصحاب محلات تجارية حراسة مقابل طوبا زنغرية المشال سيارات فارهة مبلغ مالي كبير سخنين بيتار القدس مباراة دوري الدرجة العليا جمهور ستاد الدوحة شرطة قوات كبيرة ازدحامات مرورية خانقة على الشوارع الموصلة الى جبل الشيخزهير بهلول نتانياهو عصو الكنيست منفذ عملية الخليل ليس ارهابيا غضب المعسكر الصهيوني اصابة خطيرة شاب تعرض للطعن مدينة حيفا شرطة التحقيق اسعاف تسرب مادة امونيا مصنع قرب نهاريا فجر اليوم لوحمي هغيتؤوت لجنة تنظيم اقرار توصيات خارطة مفصلة دير حنا مجلس محلي اقتطاع مصادقة الشهر مسيرة خيول عرب يود السلام العيش الكريم التعايش وادي عارة كفر قرع منع دخول المصلين اقتحام مستوطنين المسجد الاقصى المبارك ابراهيم ملحم عرعرة طفل محمد بعد انتظار 10 سنوات يرزق يرزقان علي سلام نتانياهو زيارة يلتقي يشرفني زيارة الناصرة بلدية واجي وطني مقتل جرائم قتل 8 نساء عربيات مواطنين حوادث اطلاق نار شرطة تحقيق شتم عبارات نابية فتاتين شوارع احد مدينة الناصرة التسبب باضرار اعتقال عيد العنصرة قداس المناولة الاولى 22 فتى فتاة قرية الجش مار رعية مارون
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com