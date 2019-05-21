بنك, مزراحي, طفحوت, يساهم, في, التبرّع, بطرود, غذائية, للعائلات, العربية, المستورة, في, شهر, رمضان,

في إطار النشاطات والفعاليات التي ينظمها بنك مزراحي طفحوت بشكل دائم في المجتمع العربي وكجزء من سياسته الاجتماعية، قام البنك مع حلول شهر رمضان الفضيل بتنظيم فعاليات اجتماعية شملت التبرّع بطرود غذائية للعائلات العربية المستورة، وذلك بالتعاون مع جمعية "لتيت" وبعض الجمعيات الناشطة في المجتمع العربي. وتجري هذه النشاطات بمشاركة الجمعيات الناشطة في القرى والمدن العربية التالية: الناصرة، كفر ياسيف، أم الفحم، باقة الغربية، كفر قاسم، سخنين، شفاعمرو، الطيبة، وبمشاركة مديري فروع بنك مزراحي طفحوت في البلدات المذكورة. يشار الى أن عملية توزيع الطرود الغذائية على العائلات المستورة قد بدأت في الأيام الأخيرة في بعض البلدات المذكورة، وتنطلق في هذه الأيام في بلدات أخرى، علمًا أن توزيع الطرود الغذائية المخصصة للعائلات المستورة في مدينة الناصرة قد انتهى في الأيام الأخيرة، وتم ذلك بالتعاون مع جمعية البسمة، ممثلة بمديرة الجمعية السيدة يسر صرصور، ومشاركة مديرة فرع مزراحي طفحوت في الناصرة، السيدة بادرة حاج، وطاقم الموظفين في الفرع. وأكدت السيدة بادرة حاج، أنه "منذ افتتاح الفرع، وهو الفرع الأول لمزراحي طفحوت في الوسط العربي، وكجزء من السياسة الاجتماعية للبنك، يبادر بنك مزراحي طفحوت الى مشاريع اجتماعية عديدة ومتنوّعة داعمة للمجتمع في البلاد بشكل عام، بما في ذلك المجتمع العربي. وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أردنا أن نكون جزءًا من المساهمة في العمل الخيري لمساعدة العائلات المستورة في هذا الشهر الفضيل". يذكر أن إدارة بنك مزراحي طفحوت، ومن منطلق رؤيتها الاستراتيجية افتتحت وتنوي افتتاح فروع إضافية في البلدات العربية، كجزء من استراتيجية البنك الداعية الى تقوية وتعزيز الحضور في البلدات العربية وتوسيع النشاطات والخدمات البنكية في المجتمع العربي.