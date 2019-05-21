يوسف, سمعان, عزام, من, الناصرة, في, ذمة, الله,

ارملة المرحوم زينة عزام واولاده ماري ومنى وجمان وسعيد واخوه بشارة واولاد أخيه المرحوم لويس

واولاد اخته المرحومة ردينة وعموم ال عزام وشوفاني في البلاد والمهجرينعون اليكم فقيدهم الغالي المرحوميوسف سمعان عزام(ابو السعيد)عن ٧٢ عاماوسيشيع جثمانه من كنيسة سيدة البشارة المارونية الجديدة في الناصرةيوم الأربعاء 22/5/2019 الساعة الرابعة مساءً الى مثواه الاخيرلا اراكم الله مكروها بعزيز************تقبل التعازي بعد التشييع مباشرة ومن يوم الخميس 23/5/2019 وحتى يوم السبت 25/5/2019 من الساعة الرابعة بعد الظهر وحتى الساعة التاسعة مساءً في قاعة بنديكتوس في الناصرة