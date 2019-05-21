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يوسف سمعان عزام من الناصرة في ذمة الله



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ارملة المرحوم زينة عزام واولاده ماري ومنى وجمان وسعيد واخوه بشارة واولاد أخيه المرحوم لويس

واولاد اخته المرحومة ردينة وعموم ال عزام وشوفاني في البلاد والمهجر
ينعون اليكم فقيدهم الغالي المرحوم
يوسف سمعان عزام
(ابو السعيد)
عن ٧٢ عاما
وسيشيع جثمانه من كنيسة سيدة البشارة المارونية الجديدة في الناصرة
يوم الأربعاء 22/5/2019 الساعة الرابعة مساءً الى مثواه الاخير
 
لا اراكم الله مكروها بعزيز
************
تقبل التعازي بعد التشييع مباشرة ومن يوم الخميس 23/5/2019 وحتى يوم السبت 25/5/2019 من الساعة الرابعة بعد الظهر وحتى الساعة التاسعة مساءً في قاعة بنديكتوس في الناصرة
يوسف سمعان عزام من الناصرة في ذمة الله




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