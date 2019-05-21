35, شخصًا, من, المجتمع, العربيّ, قُتلوا, في, حوادث, طرق, منذ, بداية, عام, 2019‎,

قُتل – منذ بداية عام 2019 – في الشوارع 120 شخصًا في حوادث طرق. 35 من القتلى – منذ بداية العام – من المجتمع العربيّ. في الفترة الموازية من العام الفائت قُتل – في هذه المرحلة – 30 شخصًا من المجتمع العربيّ، حيث يجري الحديث عن ارتفاع نسبته 17% في تعداد القتلى من المجتمع العربيّ.

معطيات الإصابة الرئيسة في المجتمع العربيّ منذ بداية العام:· قُتل – منذ بداية العام – خمسة أطفال (0-14) من المجتمع العربيّ في حوادث طرق. · عشرة شبّان (15-24) من المجتمع العربيّ قُتلوا منذ بداية عام 2019.· أربعة مسنّين من المجتمع العربيّ قُتلوا في حوادث طرق منذ بداية العام. · ثمانية من القتلى من المجتمع العربيّ قُتلوا كمشاة.· 13 من بين القتلى من المجتمع العربيّ كانوا سائقين في سيّارة.· منذ بداية عام 2019 كان 59 سائقًا من المجتمع العربيّ متورّطًا في حوادث طرق قاتلة (قُتل فيها شخص واحد، على الأقلّ).· قُتل – منذ بداية عام 2019 – أربعة من راكبي المركبات الثنائيّة العجلة من المجتمع العربيّ. · قُتل راكبا درّاجة هوائية من المجتمع العربيّ، منذ بداية العام.جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر): "يشكّل المجتمع العربيّ 20% من السكّان في إسرائيل، في حين أنّ تعداد القتلى من المجتمع العربيّ في حوادث الطرق يشكّل 30% من مجمل القتلى. إنّ الارتفاع الخطير والمؤلم في أعداد المصابين يستدعي وزارة المواصلات والأمان على الطرق إلى وضع موضوع العُرضة للإصابة على رأس سلّم الأولويّات ومعالجته بشكل فوريّ. يجب الاهتمام بتحسين البُنى التحتيّة في الشوارع الخطِرة، تجب زيادة إجراء القانون وتنفيذه من قِبل الشرطة، على أن يكون ممركَزًا ومكثّفًا، ويجب الاهتمام بالتربية والتوعية لكلّ الشرائح العمرية. يجب القيام بكلّ شيء لمنع سقوط المصاب القادم في الشوارع".