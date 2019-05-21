تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-23 10:37:41 وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية |  2019-05-23 09:46:04 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 |  2019-05-23 09:47:50 دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه |  2019-05-23 09:43:51 الشخير يرتبط بمرض خبيث لدى النساء! |  2019-05-23 09:42:17 منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة |  2019-05-23 09:36:32 الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد |  2019-05-23 09:35:25 الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا |  2019-05-23 09:33:43 كوكا كولا تُعلن عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية شهر رمضان |  2019-05-23 09:32:54 عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال |  2019-05-23 09:31:53 بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين |  2019-05-23 06:23:25 الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل |  2019-05-23 06:20:32 روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي |  2019-05-23 01:32:05 اطلاق نار على فرع بنك في سخنين |  2019-05-22 23:35:55 نجم يوفنتوس يزيد التكهنات حول التعاقد مع جوارديولا |  2019-05-22 23:37:14 انقلاب سيارة على الشارع الرئيسي في سخنين |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

35 شخصًا من المجتمع العربيّ قُتلوا في حوادث طرق منذ بداية عام 2019‎



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قُتل – منذ بداية عام 2019 – في الشوارع 120 شخصًا في حوادث طرق. 35 من القتلى – منذ بداية العام – من المجتمع العربيّ. في الفترة الموازية من العام الفائت قُتل – في هذه المرحلة – 30 شخصًا من المجتمع العربيّ، حيث يجري الحديث عن ارتفاع نسبته 17% في تعداد القتلى من المجتمع العربيّ. 

معطيات الإصابة الرئيسة في المجتمع العربيّ منذ بداية العام: 
·         قُتل – منذ بداية العام – خمسة أطفال (0-14) من المجتمع العربيّ في حوادث طرق.  ·         عشرة شبّان (15-24) من المجتمع العربيّ قُتلوا منذ بداية عام 2019. 
·         أربعة مسنّين من المجتمع العربيّ قُتلوا في حوادث طرق منذ بداية العام.  ·         ثمانية من القتلى من المجتمع العربيّ قُتلوا كمشاة. 
·         13 من بين القتلى من المجتمع العربيّ كانوا سائقين في سيّارة. 
·         منذ بداية عام 2019 كان 59 سائقًا من المجتمع العربيّ متورّطًا في حوادث طرق قاتلة (قُتل فيها شخص واحد، على الأقلّ). 
·         قُتل – منذ بداية عام 2019 – أربعة من راكبي المركبات الثنائيّة العجلة من المجتمع العربيّ.  ·         قُتل راكبا درّاجة هوائية من المجتمع العربيّ، منذ بداية العام. 
جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر): "يشكّل المجتمع العربيّ 20% من السكّان في إسرائيل، في حين أنّ تعداد القتلى من المجتمع العربيّ في حوادث الطرق يشكّل 30% من مجمل القتلى. إنّ الارتفاع الخطير والمؤلم في أعداد المصابين يستدعي وزارة المواصلات والأمان على الطرق إلى وضع موضوع العُرضة للإصابة على رأس سلّم الأولويّات ومعالجته بشكل فوريّ. يجب الاهتمام بتحسين البُنى التحتيّة في الشوارع الخطِرة، تجب زيادة إجراء القانون وتنفيذه من قِبل الشرطة، على أن يكون ممركَزًا ومكثّفًا، ويجب الاهتمام بالتربية والتوعية لكلّ الشرائح العمرية. يجب القيام بكلّ شيء لمنع سقوط المصاب القادم في الشوارع".
35 شخصًا من المجتمع العربيّ قُتلوا في حوادث طرق منذ بداية عام 2019‎




كلمات متعلقة

35, شخصًا, من, المجتمع, العربيّ, قُتلوا, في, حوادث, طرق, منذ, بداية, عام, 2019‎,

تابعونــا

وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية 2019-05-23 | 10:37:41

فجعت مدينة عرابة بوفاة الشاب توفيق ابراهيم توفيق ياسين 19 عاما بظروف تراجيدية...

اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 2019-05-23 | 09:46:04

اسفر حادث طرق ذاتي وانقلاب سيارة على شارع ٦ قرب وادي عارة بإتجاه الجنوب صباح اليوم...

دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه 2019-05-23 | 09:47:50

ابلغ النجم النصراوي لاعب فريق اشبيلية الاسباني مؤنس دبور ادارة منتخب اسرائيل...

منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة 2019-05-23 | 09:42:17

قدمت منظمة صيادي الأسماك القُطرية التماسًا الى محكمة العدل العليا، تطالب فيها...

الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل 2019-05-23 | 06:23:25

اليوم الخميس تعمق الموجة الحارة التي تؤثر على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة...

اطلاق نار على فرع بنك في سخنين اطلاق نار على فرع بنك في سخنين 2019-05-23 | 01:32:05

أسفر اطلاق نار على فرع بنك في مدينة سخنين بعد منتصف الليلة عن اضرار مادية كبيرة في...

انقلاب سيارة على الشارع الرئيسي في سخنين انقلاب سيارة على الشارع الرئيسي في سخنين 2019-05-22 | 23:37:14

أسفر حادث طرق ذاتي مساء الاربعاء على الشارع الرئيسي في مدينة سخنين عن اصابة شخص...

كتلة الجبهة تلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية‎ كتلة الجبهة تلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية‎ 2019-05-22 | 23:25:37

قامت كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في الكنيست ممثلةً بالنواب أيمن...

اصابة 6 طالبات بالجفاف خلال رحلة في الجليل اصابة 6 طالبات بالجفاف خلال رحلة في الجليل 2019-05-22 | 20:51:06

وصل الى مستشفى الجليل الغربي في مدينة نهاريا 6 طالبات اثر اصابتهن بالجفاف خلال...

أسبوع الممرضة في المركز الطبي باده - بوريا أسبوع الممرضة في المركز الطبي باده - بوريا 2019-05-22 | 19:34:12

أحيا المركز الطبي باده - بوريا طول الأسبوع الماضي بين 12 و 17 أيار/ مايو “أسبوع...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ثانوية جمال طربيه سخنين مدرسة مدينة تحتفل الفوج ال 43 طلابها مدينة أبو كف مخدرات دفيئة مركز شرطة النقب ماريخوانا الكشف ضبط شرطة ساحة منزل قرية اصابة شابة تعرضت دهس شارع رئيسي مدينة سخنين اسعاف شرطة احتراق محل اثاث مجد الكروم اضرار جسيمة دون اصابات قرية اطفاء نار مجلس اقليمي البطوف بحث نفوذ حدود سبل توسيعها ياسر عمر اجتماع جلسة الشيخ رائد صلاح الاسلامية الشق الشمالي رئيس متضامنة رضيعة يحتصن نايا يامن مصالحة علق تحت شاحنة دراجة كهربائية انزلاق فتى حادث اصابة بالغة شرطة اسعاف مهرجان ومسيرة شم النسيم مسني مسنو الشمال قرية ميعار المهجرة احتفال اختتام قلنسوة حادث دهس سيارة شاب خطيرة مستشفى شرطة طرق الجش احتفال احد الشعانين قداس مسيرة كشفية سعف النخيل الاطفال نصب كاشف معادن الشرطة مداخل البلدة القديمة القدس اصابة بالغة سائق صالح بسام ابو ناب شاب عربي شرقي القدس طريق أريحا حادث طرق مروع سيارة اسعاف شرطة عرعره افطار رمضاني وزير الداخلية درعي اديان رجال مشاركة واسعة ائمة مؤذنون تامر نفار حفل غنائي حيفا بلدية ترفض طلب الوزيرة ميري ريغيف معادية الفنان ميسم ابو القيعان حورة الشاب استدعاء عناصر الشرطة اعتداء ضرب تل ابيب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com