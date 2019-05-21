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اصابة سيدة جراء انهيار حائط في النقب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أصيبت سيدة تبلغ من العمر 51 عاماً بجراح متوسطة جراء انهيار حائط عليها في بلدة كسيفة بالنقب .


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت السيدة الى مستشفى سوروكا في بئر السبع لاستكمال العلاج وحالتها متوسطة .
اصابة سيدة جراء انهيار حائط في النقب




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