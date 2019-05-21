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تدريبات روسية سورية مشتركة في الجولان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أجرت الشرطة العسكرية الروسية والجيش السوري، تدريبات مشتركة في بلدة القنيطرة في مرتفعات الجولان.



وقال رئيس دائرة الشرطة العسكرية بوزارة الدفاع الروسية، فلاديمير إيفانوفسكي،: "بفضل جهود القوات المسلحة الروسية والشرطة العسكرية الروسية تمكنت بعثة الأمم المتحدة ولأول مرة السنة الماضية من تسيير دوريات مشتركة مع العسكريين الروس".


وبدأت الشرطة العسكرية الروسية تسيير دوريات في القنيطرة منذ عام 2017 بعدما حرر الجيش السوري المنطقة من سيطرة المتطرفين.


وقد عملت الشرطة العسكرية الروسية على إصلاح البنية التحتية للنقل، التي دمرها المتطرفون، بالإضافة إلى إعادة تشغيل الكهرباء والماء، حيث تشير معلومات السلطة المحلية إلى أن المتطرفين دمروا 45% من شبكة الكهرباء وحوالي نصف مرافق إمداد المنطقة بالماء.


كما تمكنت الشرطة العسكرية من تهيئة الظروف الملائمة لعودة قوات حفظ السلام الأممية إلى الجولان.




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