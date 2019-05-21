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مارادونا يدعو لمقاطعة فيلم عن مسيرته



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تعامل الأسطورة دييجو مارادونا، بسخرية مع فيلم جديد عن حياته، وطالب بمقاطعته عند عرضه الشهر المقبل.



وفي ملصق للترويج للفيلم الوثائقي الممتد لساعتين عن النجم الأرجنتيني المثير للجدل كُتب "دييجو مارادونا: المتمرد والبطل والمحتال والرب" لكن اللاعب السابق الفائز بكأس العالم أبدى غضبه من كلمة "المحتال".


وقال مارادونا في مقابلة تلفزيونية "لعبت كرة القدم وحصلت على المال من الركض خلف الكرة ولم أكن السبب في الاحتيال على أي شخص".


وتابع: "إذا وضعوا ذلك لجذب الناس للحضور ومشاهدة الفيلم فإني أعتقد أنهم سلكوا الطريق الخطأ. لا أحب هذا العنوان وإذا لم أفضله فإني لن أذهب إلى الفيلم. لا تذهبوا وتشاهدوه".


وكان آصف كاباديا مخرج الفيلم، قد قال في وقت سابق إن مارادونا لم يشاهد الفيلم واعترف بأنه سيكون مهتما بمعرفة رد فعله.


وأبلغ كاباديا رويترز: "هناك الكثير من الصور التي لم يشاهدها هو عن نفسه وعن عائلته وعن أطفاله. لذا أعتقد أن الأمر سيكون مفعما بالمشاعر بالنسبة له".


وغاب مارادونا، الذي يعمل مدربا في المكسيك، عن العرض الأول للفيلم في مهرجان كان يوم الأحد الماضي.


ومن المقرر عرض الفيلم للجمهور في 14 يونيو/ حزيران المقبل.




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