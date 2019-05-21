تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-05-23 10:37:41 وفاة الشاب توفيق ياسين (19 عامًا) من عرابة بظروف تراجيدية |  2019-05-23 09:46:04 اصابتان خطيرتان بانقلاب سيارة على شارع 6 |  2019-05-23 09:47:50 دبور يبلغ ادارة منتخب اسرائيل تغيبه عن مباريتين لارتباطه باستعدادات زفافه والادارة تهدد بمعاقبته واقصائه |  2019-05-23 09:43:51 الشخير يرتبط بمرض خبيث لدى النساء! |  2019-05-23 09:42:17 منظمة صيادي الأسماك تقدم التماسا إلى العليا ضد وزارة الزراعة |  2019-05-23 09:36:32 الإفتاء المصرية: هذا حكم الإفطار خلال الحر الشديد |  2019-05-23 09:35:25 الاتحاد الدولي لكرة القدم: لن يتم رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر إلى 48 منتخبا |  2019-05-23 09:33:43 كوكا كولا تُعلن عن أسماء الفائزين الأوائل في فعالية شهر رمضان |  2019-05-23 09:32:54 عريقات: قررنا عدم المشاركة في "مؤتمر المنامة" بأي شكل من الأشكال |  2019-05-23 09:31:53 بومبيو: "صفقة ترامب" لا تتعهد بمنح مستقبل أفضل للفلسطينيين |  2019-05-23 06:23:25 الطقس: جو جاف وشديد الحرارة وتحذيرات من التعرض للشمس لوقت طويل |  2019-05-23 06:20:32 روسيا: يجب الاعتماد على القرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي |  2019-05-23 01:32:05 اطلاق نار على فرع بنك في سخنين |  2019-05-22 23:35:55 نجم يوفنتوس يزيد التكهنات حول التعاقد مع جوارديولا |  2019-05-22 23:37:14 انقلاب سيارة على الشارع الرئيسي في سخنين |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تيم حسن: "لهذا الممثل فضل عليّ وذكريات كثيرة"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اشاد الممثل السوري ​تيم حسن​ بالممثل سلوم حداد معتبرا ان له فضل كبير عليه منذ بدايته ودعمه بشكل كبير وعلق تيم بعد اطلالة تلفزيونية لحداد : "الكبير سلوم حداد علم وعلامة فارقة في مسار الفن السوري ممثلآ و منتجآ ذكريات رائعة لي معه داعمآ مشجعآ في الزير سالم في المتنبي و في نزار قباني .. لجيل الاساتذة فضل علينا كبير مباشر وغير مباشر شكرآ لهم جميعآ .. شكرآ للأستاذ سلوم حداد".



تيم حسن يحقق نجاحا كبيرا في هذا الجزء من مسلسل الهيبة الحصاد الى جانب سيرين عبد النور وعدد كبير من الممثلين اللبنانيين والسوريين.




كلمات متعلقة

تيم, حسن:, "لهذا, الممثل, فضل, عليّ, وذكريات, كثيرة",

تابعونــا

رامز جلال بـ 4 شخصيات مختلفة في فيلمه "سبع البرمبة" رامز جلال بـ 4 شخصيات مختلفة في فيلمه "سبع البرمبة" 2019-05-23 | 09:39:11

طرح الممثل ومقدم البرامج المصري ​رامز جلال​، بوستر فيلمه الجديد "​سبع...

كندة علوش تعرض فستان زفافها للبيع .. صور كندة علوش تعرض فستان زفافها للبيع .. صور 2019-05-22 | 14:55:52

في خطوة مفاجئة، قررت الفنانة السورية كندة علوس التخلي عن فستان زفافها، وعرضته...

إليسا تطمئن محبيها وتنفي خضوعها لعملية جراحية جديدة إليسا تطمئن محبيها وتنفي خضوعها لعملية جراحية جديدة 2019-05-22 | 13:30:30

أكدت الفنانة اليسا دخولها احدى المستشفيات في بيروت لاستكمال العلاج بسبب مضاعفات...

ابنة مي سليم تسرق منها الأنظار في أحدث جلسة تصوير ابنة مي سليم تسرق منها الأنظار في أحدث جلسة تصوير 2019-05-22 | 10:44:47

خضعت الفنانة الأردنية مي سليم لجلسة تصوير جديدة تجمعها بابنتها الوحيدة «لي لي»،...

كيف حضرت هيفا وهبي في مسلسل "بروفا" لماغي بو غصن؟ كيف حضرت هيفا وهبي في مسلسل "بروفا" لماغي بو غصن؟ 2019-05-22 | 08:51:54

لا شكّ ان الممثل الحقيقي يلعب كل الأدوار في اعماله مهما كانت مقاماتها، ومن خلالها...

إيلي باسيل يهدّد أصالة: سأكون كابوسِك الأسود إنشالله بعد رمضان! إيلي باسيل يهدّد أصالة: سأكون كابوسِك الأسود إنشالله بعد رمضان! 2019-05-21 | 21:02:01

سخر اللبنانيّ، إيلي باسيل من التغريدة التي كتبتها الفنّانة السّوريّة، أصالة عبر...

لديه 12 أخ وأخت.. معلومات قد لا تعرفها عن عاصي الحلاني لديه 12 أخ وأخت.. معلومات قد لا تعرفها عن عاصي الحلاني 2019-05-21 | 12:42:00

استعاد الفنان اللبناني عاصي الحلاني، ذكرياته مع عائلته وأشقائه الثلاثة عشر،...

صورة معصتم النهار تسحر معجباته وتعليقات مضحكة صورة معصتم النهار تسحر معجباته وتعليقات مضحكة 2019-05-21 | 10:43:52

بعد مرور 13 حلقة ظهر بالحلقة 14 من مسلسل خمسة ونص الدور الذي يلعبه الممثل معتصم...

بعد السخرية.. دعوى ضد محمد رمضان بسبب "زلزال" بعد السخرية.. دعوى ضد محمد رمضان بسبب "زلزال" 2019-05-21 | 08:55:39

ذكرت بعض التقارير الصحفية انه قد تم تقديم شكوى رسمية لمجلس النواب المصري ضد...

صور - الفنانة سهير البابلي في العناية المركزة ! صور - الفنانة سهير البابلي في العناية المركزة ! 2019-05-20 | 14:55:47

أعلن المخرج والإعلامي المصري عمر زهران أن الممثلة القديرة سهير البابلي في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة خطيرة عامل طبريا شرفة بيت ورشة بناء مدينة نقله مستشفى رمبام حادث عملمصرع شخص حادث دهس شارع 70 عماد سليمان شفاعمرو مفترق سومخ طو الكرم مستشفى شرطة طالب يطعن اخرا ام الفحم ألة حادة شجار جدال تطور بينهما توقيف المشتبه الشرطة عرابة مدبنة الاطباء تحتفل تخريج 5 أطباء اسنان امتحان الدولة بئر السبع طعن فلسطيني اطلاق نار عملية تنفيذ شرطي اصابة مصرع شخص اهالي الحي الغربي مدينة عرابة استياء عارم بسبب برك مياه الصرف الصحي افتتاح العام الدراسي الجديد وزارة التعليم طلاب الصفوف الاولى الثانية يتعلمون في صفوف تعليمية صغيرةMRI جهاز الناصرة المنطقة مستشفى العائلة المقدسة أول المنطقة السجن نصف عام اسراء عابد الناصرة محاولة منفذة عملية العفولة محطة مركزية 5 جرائم قتل خلال شهر تقريبا في المجتمع العربي الشرطة التحقيق محمد احمد اسدي دير الاسد يلهوان فيديو مؤثر شقيقان طفلان نسيا داخل سيارة كنيسة حطين تدنيس تخريب نصب تذكاري كنيسة الله جبل الشرطة تحقيق اصابة متوسطة شابة معليا تعرضت للدهس مستشفى نقل شرطة سيارة الجديدة المكر وفاة مصرع كريم جاد سكس متأثرا جراحه حادث طرق مروع شهر رمضان وفاة طه عبد الحليم رئيس مجلس محلي كفر مندا قرية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com