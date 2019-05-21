اشاد الممثل السوري ​تيم حسن​ بالممثل سلوم حداد معتبرا ان له فضل كبير عليه منذ بدايته ودعمه بشكل كبير وعلق تيم بعد اطلالة تلفزيونية لحداد : "الكبير سلوم حداد علم وعلامة فارقة في مسار الفن السوري ممثلآ و منتجآ ذكريات رائعة لي معه داعمآ مشجعآ في الزير سالم في المتنبي و في نزار قباني .. لجيل الاساتذة فضل علينا كبير مباشر وغير مباشر شكرآ لهم جميعآ .. شكرآ للأستاذ سلوم حداد".

تيم حسن يحقق نجاحا كبيرا في هذا الجزء من مسلسل الهيبة الحصاد الى جانب سيرين عبد النور وعدد كبير من الممثلين اللبنانيين والسوريين.