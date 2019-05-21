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شابة تتزوج "عريسا" غير بشري!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أقدمت شابة أسترالية على تحقيق حلم حياتها بالزواج من جسر شهير في فرنسا، في حادثة صدمت الرأي العام الفرنسي، وربما الأوروبي أيضا.



وقالت الشابة، جودي روز، إنها وقعت أسيرة بحب الجسر المسمى، "جسر الشيطان"، خلال سفرها في رحلة سياحية عبر الأراضي الفرنسية، والواقع تحديدا في بلدية "سيريه"، بجنوب البلاد.


وقررت الشابة تتويج هذا الحب الفريد بالزواج، إذ عقدت قرانها على الجسر في حفل دعي إليه 14 شخصا وباركه عمدة البلدة المجاورة، سان جان دو فوس.


وأكدت روز أنها تزوجت "جسر الشيطان" لكونه عريسا "جميلا، قويا، موثوقا، ومتينا"، كما أكدت أنها شعرت بالتوتر يوم زفافها، وخاصة لدى وضعها خاتم الزوجية العملاق على الجسر، الذي صمم خصيصا ليناسب حجمه.


وكتبت روز عبر مدونتها الخاصة على الإنترنت، أنها كانت تجوب العالم لتسجيل أغنية بصوتها، تتضمن الحديث عن الجسور الشهيرة، وعندما وصلت إلى "جسر الشيطان" تأكدت أنه "مرادها الأوحد".


وتابعت العروس الجديدة: "يعطيني هذا الجسر ملاذا آمنا، ويعيد ربطي شخصيا بالأرض، ليدلني على الطريق التي يتوجب علي اتباعها، دون أن يبقيني مقيدة لرغباته واحتياجاته.. أنا مدينة له".

كما أضافت روز: "الجسر الغيور يتفهم أنني أحب جسورا أخرى.. لكن حبنا يعانق الحياة بتقلباتها تماما كالتيارات المتلاطمة، الجارية تحت بنيانه الجميل".


وتجدر الإشارة إلى أن زواج روز و"جسر الشيطان" لم يعترف به رسميا في فرنسا، فيما  أكدت "العروس"أن الرابط بينهما قوي جدا.


وتحدثت روز بنفسها عن الحالة الغريبة التي تعيشها، والتي تعرف في علم النفس باسم، "التصاحب الحسي لتجسيد الأشياء"، وهي عندما يربط أصحاب هذا النمط، الأشياء ببني البشر.




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