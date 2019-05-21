عريقات:, صفقة, القرن, طبقت, سياسيًا, عبر, القرارات, الأمريكية,

رد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الثلاثاء، على استغراب المبعوث الأمريكي غرينبلات من الموقف الفلسطيني حول ورشة البحرين، قائلًا إن الجانب السياسي من صفقة القرن قد جرى تنفيذه بالفعل عبر مجموعة من القرارات الأمريكية.

وأوضح عريقات أن مجموعة من القرارات الأمريكية كانت الجانب السياسي من الصفقة، أولها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها، إضافة إلى إسقاط ملف اللاجئين في إشارة إلى قطع واشنطن تمويلها عن وكالة الأنروا، وإسقاط حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره عبر إقرار قانون القومية العنصري.كما أغلقت واشنطن مقر منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وأغلقت قنصليتها في القدس.وأشار عريقات إلى أن الإدارة الأمريكية تهدف إلى البدء بالخطوات الاقتصادية بعد هذه الخطوات السياسية، مشيرًا إلى أن الجانب الفلسطيني سيرفض بالتأكيد هذه التفاصيل.وأعرب عريقات عن أمله بتراجع البحرين عن قرارها استضافة الورشة.