بينما كان المهاجم الشاب كيليان مبابي يتسلم جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لكرة القدم لموسم 2018-2019، وكذلك جائزة أفضل لاعب شاب، من الاتحاد الوطني للاعبي كرة القدم المحترفين، الأحد، قرر نيمار ألا يتواجد في الاحتفال، وأن يكون برفقة فنانة مشهورة.

ونشر نجم باريس سان جرمان الفرنسي، صورة على حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" برفقة المغنية ريهانا، التي تتواجد في العاصمة باريس تحضيرا لإطلاق مجموعة من الأزياء الفاخرة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.وعلق نيمار على الصورة بالقول: "ملكة وامرأة قوية"، في إشارة إلى ريهانا.ووفق ما ذكر موقع "إي إس بي إن" الرياضي، فهذه ليست المرة الأولى التي لا يحضر فيها نيمار حفلا كرويا مهما، إذ سبق له أن فعل ذات الشيء بحفل جائزة الكرة الذهبية 2018، وفضل البقاء بالمنزل وممارسة ألعاب الفيديو.وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن احتمال انتقال نيمار للعب في صفوف ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل، وذلك بعد إعلان أنطوان غريزمان استعداده للرحيل عن أتلتيكو مدريد.