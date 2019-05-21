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الرئيس الإيراني يطالب بصلاحيات "زمن الحرب"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني، بالحصول على صلاحيات تنفيذية موسعة يطلق عليها "زمن حرب"، للتعامل مع الضغوط التي تتعرض لها طهران في الآونة الأخيرة.



وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، الاثنين، أن الرئيس الإيراني أشار إلى حرب العراق عام 1980، عندما تمكن "مجلس زمن حرب أعلى" من تخطي فروع أخرى لاتخاذ قرارات بشأن الاقتصاد والحرب.


ولم يحدد التقرير الصلاحيات الجديدة، إلا أنه نقل عن روحاني قوله: "اليوم نحن بحاجة إلى مثل هذه الصلاحيات."


وذكر روحاني أن إيران تواجه مشكلات غير مسبوقة "في المصارف وبيع النفط"، مشيرا إلى أن البلاد "متحدة في ضرورة مقاومة الولايات المتحدة والعقوبات".


وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ أدرجت إدارة ترامب الحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء لـ"التنظيمات الإرهابية"، وشددت عقوباتها بحق طهران، وذلك بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي قبل عام.




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