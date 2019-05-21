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منذ بداية 2019- ضبط 69بندقية و162مسدس و 6 قذائف و 54 قنبلة واعتقال 605 مشتبها في الشمال



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : تواصل شرطة إسرائيل مكافحة ضواهر العنف والجرم الخطير، دون هوادة،  بما في ذلك القيام بأنشطة لتطبيق القانون والتوعية بهدف الحد من ظاهرة التجارة بالأسلحة وحيازتها واستخدامها بشكل غير قانوني في المجتمع بشكل عام، وفي المجتمع العربي بشكل خاص، من أجل الحفاظ على سلامة وأمن الجمهور*



خلال النشاطات التي نفذت *خلال الأسابيع الثلاثة الماضية* في بلدات مختلفة في منطقة الشمال، حيث ضبط أفراد شرطة اسرائيل بما فيهم من حرس الحدود الأسلحة التالية:


🔹 خلال نشاط عميل سري تم ضبط 7 بنادق من نوع كارلو في إكسال وناعورة.


🔹في الناعورة - أثناء تفتيش في منزل تم ضبط بندقية من طراز كارل جوستاف.


🔹 في مدينة طمرة بعد سماع دوي إطلاق نار تم ضبط مسدس وتوقيف مشتبه بشكل فوري.


🔹 في مدينة طمرة خلال تفتيش في سيارة، تم ضبط مسدس من طر از fn.


🔹 في اكسال خلال تفتيش في حقل زيتون تم ضبط بندقية من نوع كارل جوستاب.


🔹 في مدينة الناصرة خلال تفتيش في حقل مفتوح تم ضبط بندقية من نوع كارل جوستاب.


🔹 في مدينة الناصرة قرب شقة سكنية   تم ضبط سلاح من نوع m-16.


🔹  في مجد الكروم أثناء تفتيش داخل سيارة متروكة من نوع كارل جوستاب.


🔹في كفر كنا أثناء تفتيش في منطقة مفتوحة تم ضبط مسدس من نوعfn


🔹في بلدة عيلوط،  أثناء شجار، تم ضبط بندقية من نوع كارل جوستتاب في حقل مفتوح. 


🔹في بلدة الشبلي تم ضبط مسدس في منزل.


🔹 في بلدة إعبلين، أثناء تفتيش في منزل، تم ضبط 3 مسدسات من انواع مختلفة، بندقية من نوع كارل جوستاب، وقنبلتين صوتيتين.


🔹 في مدينة طمرة تم ضبط مسدس 9ملم داخل سيارة


🔹  في بورية عيليت تم ضبط مسدس في شقة سكنية.


🔹 في مدينة الناصرة أثناء تفتيش في منطقة مفتوحة تم ضبط مسدس من نوع fn


🔹 في بلدة الزرازير في منزل تم ضبط بندقية من نوع كارل جوستاب





 *منذ بداية عام 2019 فقط ، تم القبض في المنطقة لواء الشمال* :


🔷 69 بندقية ( منها 4 ايروسفت).


🔷 162 مسدس (منها 68 ايروسفت).


🔷 54 قنبلة يدوية.


🔷 42  عبوات ناسفة.


🔷 221 زجاجات حارقة.


🔷 160 قواعد العاب نارية + 133 مفرقعات


🔷 6 قذائف ار بي جي.


*منذ بداية العام، تم إلقاء القبض على 605 مشتبه بحيازتة أسلحة غير قانونية استخدامها والتجارة بها. هذا  وأدت التحقيقات المهنية والسريعة حتى الآن إلى تقديم 61 لائحة اتهام وتم توقيف 82 مشتبة حتى نهاية الإجراءات القانونية ضدهم*.


*ستواصل شرطة إسرائيل مكافحة ظاهرة حيازة وإستخدام السلاح غير القانوني في المجتمع العربي، بشكل حازم، في كل المحاور بهدف الحد من  هذة الظاهرة بالتعاون مع القيادات المستعدة من اجل العمل على تقليص كل ما يتعلق بظواهر العنف،حيث تقوم الشرطة بعمليات تحقيق مهنية وسريعة من أجل رصد المتورطين الذين يضرون بمستوى الحياة المعياري للمجتمع ويشكلون الخطر على حياة الأبرياء*




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