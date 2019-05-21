مبابي:, ميسي, الأحق, بالكرة, الذهبية,

يرى الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، هو المرشح الأبرز للتتويج بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، هذا العام.

وقال مبابي، اليوم ، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "المرشح للكرة الذهبية؟ ميسي، والإقصاء من دوري الأبطال لا يُغير شيئا، هو دائما رقم واحد في كل شيء".وأضاف: "ميسي أظهر هذا العام أنه أفضل لاعب، رغم أن العام مستمر حتى ديسمبر (كانون ثان)، لكنني لست قلقا، فهو سيظل يلعب ويتألق حتى ذلك الحين".وكان مبابي قد حل في المركز الرابع، في الترتيب النهائي للكرة الذهبية، العام الماضي، متفوقًا على ميسي الذي أتى في المركز الخامس.ووصل مبابي إلى الهدف رقم 32 بالدوري الفرنسي، هذا الموسم، متخلفًا بـ4 أهداف عن "البرغوث" في سباق الحذاء الذهبي، مع تبقي مباراة وحيدة للأول برفقة سان جيرمان في المسابقة المحلية.