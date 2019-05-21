اليكم, مصادر, أهم, 5, فيتامينات, للجسم,

ربما يجهل بعض الأشخاص أهمية توافر الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، وتأثيرها السلبي في حال نقصانها، فالبعض يعتقد أنّ الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها الحصول عليها، هي الأدوية أو المواد الكيميائية بصفة عامة، إلا أنّ الأمر أبسط من ذلك بكثير؛ حيث يمكن الحصول عليها من خلال تناول بعض الأطعمة بصفة دورية، من دون الحاجة إلى استشارة الطبيب، إلا إذا كان الأمر قد يصاحبه بعض الأعراض التي تؤثر سلبًا على الصحة

قوائم أبرز الفيتامينات التي يحتاجها الجسم وأهم مصادرها، في الآتي :1- مصادر فيتامين "أ" Aالجبنالسبانخالقشدةالكرنبالطماطماللبنالبقولالخوخعصير البرتقال2- مصادر فيتامين "سي" Cالكبدالجوافةالطماطمالكرنبالبقدونسالتفاحالطحالالفجل3- مصادر فيتامين "إي" Eالجرجيرالخسزيت بذور القطنزيت الذرةزيت الصوياالسبانخالبقدونس4- مصادر فيتامين "دي" Dاللبنالقشدةأشعة الشمسالزبدةزيت كبد الحوتصفار البيض5- مصادر فيتامين "بي" Bالخميرةصفار البيضاللحومالخبزالفول السودانيالجزرالكرنبالسبانخالكبدة