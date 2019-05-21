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اليكم مصادر أهم 5 فيتامينات للجسم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ربما يجهل بعض الأشخاص أهمية توافر الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، وتأثيرها السلبي في حال نقصانها، فالبعض يعتقد أنّ الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها الحصول عليها، هي الأدوية أو المواد الكيميائية بصفة عامة، إلا أنّ الأمر أبسط من ذلك بكثير؛ حيث يمكن الحصول عليها من خلال تناول بعض الأطعمة بصفة دورية، من دون الحاجة إلى استشارة الطبيب، إلا إذا كان الأمر قد يصاحبه بعض الأعراض التي تؤثر سلبًا على الصحة



 قوائم أبرز الفيتامينات التي يحتاجها الجسم وأهم مصادرها، في الآتي : 


1- مصادر فيتامين "أ" A


الجبن

السبانخ

القشدة

الكرنب

الطماطم

اللبن

البقول

الخوخ

عصير البرتقال


 2- مصادر فيتامين "سي" C

الكبد

الجوافة

الطماطم

الكرنب

البقدونس

التفاح

الطحال

الفجل


 3- مصادر فيتامين "إي" E

الجرجير

الخس

زيت بذور القطن

زيت الذرة

زيت الصويا

السبانخ

البقدونس


 4- مصادر فيتامين "دي" D

اللبن

القشدة

أشعة الشمس

الزبدة

زيت كبد الحوت

صفار البيض


5- مصادر فيتامين "بي" B

الخميرة

صفار البيض

اللحوم

الخبز

الفول السوداني

الجزر

الكرنب

السبانخ

الكبدة




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