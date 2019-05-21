صورة, معصتم, النهار, تسحر, معجباته, وتعليقات, مضحكة,

بعد مرور 13 حلقة ظهر بالحلقة 14 من مسلسل خمسة ونص الدور الذي يلعبه الممثل معتصم النهار فالكثير من الاراء قالت ان في الحلقات الماضية كلها كان حضوره قليل جدا ولا وقع له ، لكن مشهد محاولة اغنيال بيان التي تجسدها نادين نسيب نجيم حين كان يرافقها جاد اي معتصم جاء من اقوى المشاهد في المسلسل حتى اليوم واصابته دفاعا عن بيان جعل الناس تدرك انه سيغرم بها وهذا ما اكده هو بالمشهد الاخير من الحلقة.

ومع ظهور دور جاد قصد معتصم نشر صورة جديدة من جلسة تصوير جديدة واضعا يده على فمه فتفاعلت المعجبات معه معبرات عن الكثير من الحب له ومن التعليقات التي جاءت صورة تضع يدها على فمها وتقول "بخرس كمان " اشارة الى انها تقبل كلمته وغيرها: "طبعا لانو صرلك ١٢ حلقة ساكت وعم استناك تحكي شي" "تعقيم نظررررر"هذه الصورة استطاعت ان تكون اكثر صورة حصلت على اعجاب وتعليقات عند معصتم وهذا يدل على النجاح الذي يحققه بالفترة الحالية.