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تحذير للمواطنين من موجة الحر التي ستصل ذروتها الجمعة



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 أصدرت نجمة داوود الحمراء تحذيرات للجمهور بسبب وطأة الحر المرتقبة خلال الأيام المقبلة .


وتوصي المنظمة باتخاذ الحيطة والحذر والاكثار من تناول المياه، وتجنُب التعرض المُباشر والطويل لأشعة الشمس خلال ساعات الظهر. 


ودعت نجمة داوود الحمراء أولياء الأمور الى التأكد من انهم لا يتركون أطفالهم داخل سيارات مغلقة بمفردهم.




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