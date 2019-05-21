موظفو, بنك, لئومي, يساهمون, في, حملة, تبرعات, لطرود, غذائية,

بمناسبة شهر رمضان المبارك، وبأجواء مليئة بالعطاء، تطوع العشرات من موظفي بنك لئومي لتوزيع الطرود الغذائية على العائلات المستورة في البلدات العربية في محاولة لإدخال الفرحة إلى بيوتهم في هذا الشهر المبارك.

يّذكر ان حملة التبرعات بمناسبة شهر رمضان هي جزء من الفعاليات العديدة التي يساهم بها البنك على مدار السنة، وذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية لتعزيز الرفاه في المجتمع والبيئة التي يعمل بها.الصور تصوير مكتب علاقات عامة لئومي