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صور - ضبط أسلحة وذخيرة في الناصرة وكفركنا



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خلال نشاط لقوات الشرطة للحد من العنف في الوسط العربي، وللحد من ظاهرة إستخدام السلاح غير الفانوني، قام أفراد من الشرطة، صباح اليوم، بضبط مسدسين داخل كيس في منطقة مفتوحة في حي كرم الصاحب ب الناصرة " .


وأضاف البيان: "وفي يوم 17.05.2019، وخلال نشاط لقوات الشرطة في الناصرة، تم ضبط مسدس 9 ملم. وفي يوم 12.05.2019 وخلال نشاط لقات الشرطة في بلدة كفركنا، تم ضبط مسدس من نوع fn والى جانبه ذخيرة".




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