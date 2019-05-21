زميل صلاح يصوره على الطائرة: انظروا ماذا يفعل

في طريقهم عبر الطائرة إلى مدينة ماربيا في إسبانيا لخوض معسكر تدريبي قبل مواجهة توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا، سادت أجواء مرحة بين لاعبي ليفربول.





وقام لاعب وسط "الريدز"، أليكس أوكسليد تشامبرلين خلال الرحلة بمباغتة النجم المصري محمد صلاح وتصويره، في حين كان الأخير يفترش أرض الطائرة ويحاول النوم.





ولم يكن صلاح، يدري في البداية أن تشامبرلين يقوم بتصويره، لكنه التفت له في النهاية وبادل زميله بابتسامة عريضة قبل أن يعود إلى النوم.





ولم يتوقف تشامبرلين عند التصوير، فقال ممازحا صلاح: " نائم مثل طفل"، وأضاف : "هذا ما يفعله الملك المصري، انظروا إلى ما يفعله الملك المصري".

ثم التفت تشامبرلين إلى صديق صلاح الأول في ليفربول، الكرواتي ديان لوفرين، وما زحه بالقول بأن هناك لاعبين آخرين في الفريق للتواصل معهم بما أن صلاح يريد النوم.



ويخوض ليفربول وتوتنهام نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب وانداميتروبوليتانو بمدريد في 1 يونيو المقبل.