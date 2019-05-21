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اسرائيل تقرر المشاركة في مؤتمر البحرين حول خطة السلام الأمريكية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكر مسؤول إسرائيلي بارز، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة أرسلت دعوة رسمية إلى إسرائيل للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في البحرين الأحد المقبل في إطار "صفقة القرن".


ونقلت القناة "13" الإسرائيلية عن المسؤول الإسرائيلي البارز قوله، إن الإدارة الأمريكية وجهت لإسرائيل دعوة رسمية للمشاركة في المؤتمر المزمع عقده في البحرين الشهر المقبل.


وأضاف المصدر أنه تم إرسال الدعوة في نسخة ورقية وهي في طريقها إلى إسرائيل عبر البريد الدبلوماسي، موضحا أنه من المتوقع أن ترد إسرائيل بشكل إيجابي وأن تشارك في المؤتمر.




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