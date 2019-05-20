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للنساء:احذرن الإكثار من هذين الفيتامينين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تشير دراسة أميركية إلى أن النساء كبار السن اللواتي يتناولن مكملات غذائية تحتوي على جرعات عالية من فيتامين "ب. 6" و "ب. 12" قد تزيد لديهن احتمالات الإصابة بكسور في الفخذ مقارنةً بغيرهن.

وأشار الباحثون في دورية "جاما نيتورك أوبن" إلى أن دراسات سابقة ربطت بين تناول "ب. 6" و "ب. 12" وانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب، لكن نتائج بعض الدراسات الأخرى جاءت متضاربة إذ ربطتهما بإصابة البالغين الأكبر سنا بالكسور.
وتوصي الإرشادات الغذائية المتبعة حالياً في الولايات المتحدة بتناول النساء اللواتي تزيد أعمارهن عن 50 عاماً 1.5 مليغرام يومياً من "ب. 6" أما الأصغر عمرا فالكمية التي يوصى بها هي 2.4 مليغرام يوميا.
ولإجراء الدراسة الحالية، تتبع الباحثون ما يقرب من 76 ألف ممرضة في الولايات المتحدة لمدة متوسطها 21 عاما وأجروا مسحاً تفصيلياً عن أنظمتهن الغذائية كل أربعة أعوام تقريباً. وكانت كل المشاركات في الدراسة تقريباً تتناولن كمية من نوعي الفيتامين من الغذاء والمكملات الغذائية تفوق الكمية الموصى بها.

وتعرضت نحو 2300 امرأة بكسور بالفخذ خلال الدراسة وأصيب نصفهن بها قبل بلوغهن الـ76 من العمر.
وزادت احتمالات الإصابة بتلك الكسور لدى من تناولن أعلى كمية من نوعي الفيتامين بنسبة 47% مقارنةً بمن تناولن أقل كمية.
وقال كبير الباحثين في الدراسة الدكتور هاكون ماير من جامعة أوسلو في النرويج: "الكثير من الناس يتناولون المكملات الغذائية دون مؤشرات واضحة والمكملات التي تحتوي على جرعات عالية من الفيتامين متاحة في الصيدليات وعبر الإنترنت".
وأضاف: "النتائج التي توصلنا إليها تضيف لتقارير أخرى تشير إلى أن الإفراط في تناول المكملات التي تحتوي على جرعات كبيرة من الفيتامين قد يؤدي لنتائج عكسية غير متوقعة".
للنساء:احذرن الإكثار من هذين الفيتامينين




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