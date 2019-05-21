موجة, حر, قوية, تضرب, البلاد, إعتباراً, من, اليوم,

قال الراصد الجوي ان البلاد والمنطقة ستتأثر بموجة حر قوية إعتباراً من اليوم الثلاثاء وتستمر حتى بداية الأسبوع القادم، يرافقها درجات حرارة أعلى من معدلاتها ب14 درجة مئوية.

وأضاف الراصد الجوي ان درجات الحرارة ستبدأ بالارتفاع الثلاثاء لتتحول الأجواء وتصبح حارة نسبياً إلى حارة في كافة المناطق، وتواصل درجات الحرارة ارتفاعها الاربعاء والخميس والجمعة لتبلغ موجة الحر ذروتها مع أجواء شديدة الحرارة.ومن المتوقع ان تقترب درجة الحرارة من 40 مئوية في القدس وتتجاوز 46 في اريحا نهاراً فيما تكون الأجواء مزعجة ليلاً.وحذر الراصد الجوي من خطر التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة ومن خطر اندلاع الحرائق خلال موجة الحر القادمة .كما واصدرت نجمة داوود الحمراء تعليمات خاصة للجمهور