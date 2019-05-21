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فريق اتلتيكو مدريد الاسباني يصل إلى القدس لإجراء مباراة ودية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وصل الليلة الى البلاد فريق ونجوم اتلتيكو مدريد الاسباني بكرة القدم لإجراء مباراة ودية غدًا الساعة السابعة والنصف مساءً على ستاد تيدي في القدس أمام فريق بيتار .


ويجري هذا اللقاء في إطار تكريم لاعب كرة القدم النجم الدولي الإسرائيلي يوسي بن عيون الذي قرر الاعتزال واستلام مهمة المدير الفني لفريق بيتار القدس.

ومن المتوقع أن يحضر هذه المباراة نحو ثلاثين ألف مشجع من أنحاء البلاد.

ويحتل فريق اتلتيكو مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني بعد برشلونة.
فريق اتلتيكو مدريد الاسباني يصل إلى القدس لإجراء مباراة ودية




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