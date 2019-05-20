مصادر:, ملك, الاردن, يخشى, صفقة, القرن,

قالت صحيفة "هارتس" الاسرائيلية، مساء الاثنين، ان الملك الاردني عبد الله الثاني يخشى من تطبيق ترامب لصفقة القرن في المنطقة. وزعمت الصحيفة ان العاهل الاردني يخشى من تحويل الاردن كوطن بديل للفلسطينيين وضم الاجزاء المتبقية من الضفة الغربية للحكم الاردني في حال تنفيذ هذه الصفقة.وادعت الصحيفة ان العاهل اقال مسؤولين وضباط مخابرات بعد ان ايدوا صفقة القرن بما في ذلك جعل الاردن وطنا بديلا للفلسطينييين، مشيرة الى ان الملك كان يخشى من ان المسؤولين المفصولين قد تم الاتفاق معهم من قبل الولايات المتحدة الامريكية لتمرير هذه الصفقة كما تزعم الصحيفة. واستندت الصحيفة في الى الرسالة التي نشرها الملك بمناسبة تعيين رئيس المخابرات الجديد، والذي كتب فيه أن "عددًا قليلاً من عملاء المخابرات استغلوا وضعهم لدفع مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة". وقالت الصحيفة ان فصل الملك لهؤلاء المسؤولين يهدف إلى ايصال رسالة حادة إلى الولايات المتحدة ، وربما أيضًا إلى إسرائيل. وقالت الصحيفة انه في الشهر الماضي، نشرت صحيفة القبس الكويتية تقريرًا مثيرًا مفاده أن "المملكة أنقذت من مؤامرة خطرة" ، والتي كانت تهدف إلى تأجيج الاوضاع في المملكة بتفعيل الشارع الأردني وتوسيع انتقادات الملك بسبب تعيين رؤساء وزراء جدد ومعارضته لصفقة دونالد ترامب.واضافت الى ان رد الملك كان سريعً باستبدال سبعة وزراء في حكومة عمر الرزاز ، وإقالة رئيس الاستخبارات عدنان الجندي ، وتطهير جهاز المحكمة العليا وإقالة كبار مسؤولي المخابرات بحسب الصحيفة الاسرائيلية.